Son dakika haberi... Rabia Kaçmaz'a saldıran Emre Çiçek'in cezası belli oldu

Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.

MÜTALAADA DETAYLARA YER VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dehşetin detayları anlatıldı. Sanık Emre Çiçek'in, Rabia Kaçmaz'ı kendisinden ayrılmak istediğini söylemesinin ardından 6 Şubat 2019 tarihinde araç kiralayarak Florya'da bir balıkçıya götürdüğünü belirtildi.

Balıkçıdan sonra sanık Çiçek'in, Kaçmaz'ı kendi çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğü ifade edilen mütalaada, sanığın "Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim" diyerek Rabia Kaçmaz'ın gözünü siyah bantla kapatmaya çalıştığı ancak genç kızın buna müsaade etmediği kaydedildi. Sanık Emre Çiçek'in kapıya doğru yönelen Rabia Kaçmaz'ı içeriye içeri doğru çekiştirmeye başladığı belirtilen mütalaada, Çiçek'in, Kaçmaz'ı yere düşürdüğü, eline plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığı, ayaklarını ve diz kapaklarını bağladığı ve atölyenin arka kısmını doğru sürüklediği aktarıldı.