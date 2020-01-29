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Marmaris açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA


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