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  3. Manisa peş peşe deprem ile sarsıldı!

Manisa peş peşe deprem ile sarsıldı!

Manisa peş peşe deprem ile sarsıldı!

AFAD'dan alınan verilere göre, Manisa ve bölgede hissedilen 3.3 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Yaşanan depremin ardından iki deprem merkezinden de veriler peş peşe geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı İzmir sınırındaki Pınarköy Mahallesi'nde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından Pınarköy Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü Mahallesi'nde saat 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İHA


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