Özel tasarım 90 metrelik yat, Marmaris Körfezi'ne demirledi

Marmaris körfezinde bekleyen 90 metre uzunluğundaki Malta bayraklı motor yat, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yatın çevresinde gün boyunca parasailing, jet ski ve günlük gezi tekneleri dolaştı.

İngiliz vatandaşı iş insanı Philip Green'e ait olduğu belirtilen lüks yat, Marmaris Körfezi'ne demir atarak alarga (uzak) durdu.

Bodrum, Datça'daki koyların ardından Marmaris'e giriş yapan mega yatın bir süre de daha Türkiye'de kalacağı belirtildi.

- GREEN AİLESİ VE MİSAFİRLERİ ROBERTSON AİLESİ YATTA

Lüks yatta sahibi Philip Green, ailesi ve misafirlerinin olduğu öğrenildi.

FreePage'nin kurucusu İngiliz iş insanı Nigel Patrick Robertson ve ailesinin de Philip Green'in misafiri olarak tatil yaptığı bildirildi.

İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016'da inşa edilen özel tasarım yatın piyasa değerinin 150 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Güverteleri tik ağacından olan çelik gövde ve alüminyum üst yapı özelliklerine sahip yatta, araç içi rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyicileri' bulunuyor.

Yatta, helikopter iniş pedi, spor salonu, spa, güvertede jakuzi, asansör, yüzme havuzu, plaj kulübü, güzellik salonu, barbekü, ihale garajı, yüzme platformu, su altı ışıkları da mevcut.