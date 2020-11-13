13 Kasım 2020 Cuma 17:49 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi.
Alınan son dakika haberine göre İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi. Söz konusu kararı, Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."