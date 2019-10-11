Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8477
  • 6,443
  • 281.996
  • 99243.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

Sarıyerde'ki  Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!

Tel Abyad´ın Batısındaki 2 Köy Terörden Arındırıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Faiz indi, hedef büyüdü! Şahsuvaroğlu: Ekim ayında 40.000’in üzerinde satış bekliyoruz