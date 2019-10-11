İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Sarıyerde'ki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

DHA