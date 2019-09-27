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  3. Son dakika haberi... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasında, "Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi..

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasında, "Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.

Dün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından artçı depremler bugün de devam ediyor.

188 ARTÇI DEPREM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

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