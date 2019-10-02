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İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde korkutan yangın

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde korkutan yangın

Üsküdar’da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar’da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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