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  3. Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın!

Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın!

Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın!

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'ndeki 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

AA

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