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  3. Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama

Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama

Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama

Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ile İGDAŞ ekipleri sevk edildi. 

Olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AA

 


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