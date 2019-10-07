Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7373
  • 6,2987
  • 277.134
  • 104886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 450 lira olacak

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 450 lira olacak

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 450 lira olacak

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı geçemeyecek.

Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, "tavan fiyat belirlenmesi" konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.

Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin "bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
Sinan ve Burcu yeniden evleniyor!
Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemiyor
<p>Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, ´Domates konservesini

´Misafire baklava, börek yerine konserve götürürüm´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!

Dünyanın en soğuk yeri