Son Dakika Haberi: Elazığ'da deprem... Bakan Soylu: Olumsuz bir durum yok
Son Dakika Haberleri.. Elazığ ve çevre illerden hissedilen 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor" dedi.
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya’da hissedildiği öğrenildi.
Kandilli Elazığ merkezde meyda gelen depremin büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2020
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Merkez (Elazig)
Tarih-Saat : 27.12.2020, 09:37:32 TSİ
Enlem : 38.5218 N
Boylam : 39.1813 E
Derinlik : 15.94 km
Detay : https://t.co/bW4vm9Mkix@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor"
KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREM 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2020
KAVAKTEPE-(ELAZIG) https://t.co/6cOS8omrDa
27.12.2020, 09:37:30 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 1.5 km#Kandilli
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Elazığ Valisi Erkaya Yırık meydana gelen depremle ilgili, "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler." açıklamasında bulundu.