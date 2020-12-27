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  • Son Dakika Haberi: Elazığ'da deprem... Bakan Soylu: Olumsuz bir durum yok
27 Aralık 2020 Pazar 09:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Elazığ'da deprem... Bakan Soylu: Olumsuz bir durum yok

Son Dakika Haberi: Elazığ'da deprem... Bakan Soylu: Olumsuz bir durum yok

Son Dakika Haberleri.. Elazığ ve çevre illerden hissedilen 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor" dedi.

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya’da hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Elazığ merkezde meyda gelen depremin büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor" 

 KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREM 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

 Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verdi.

ELAZIĞ VALİSİ YIRIK: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Elazığ Valisi Erkaya Yırık meydana gelen depremle ilgili, "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler." açıklamasında bulundu.

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