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  3. Son dakika haberi... Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü Saros Körfezi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.1 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

AA

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