Son dakika haberi: Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, Diyarbakır ve Lice'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
(AA)