Derecik'te okul servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen köyünden alarak Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı . Kazada 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralı öğrencilerden 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ve 1 öğrencinin tedavisi Şemdinli Devlet Hastanesi'nde devam ederken, 2 öğrenci ise yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

DHA