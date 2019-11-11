Dağa akın ettiler... Görenler hayran kaldı

Samsun 19 Mayıs ilçesinde bulunan 1224 rakımlı Nebiyan Dağı her mevsim muhteşem doğası ve manzarası ile görülmeye değer bir coğrafyaya sahip. Devasa gürgen ağaçları gökyüzüne doğru uzayıp gidiyor. Sonbaharda sarararak yere düşen yapraklar ise yüzeyi bir örtü gibi kaplıyor.





Birçok açıdan turistlerin ilgi odağı durumunda olan Nebiyan Dağı, tırmanış, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan veriyor. Sonbaharın sonlarına doğru ağaçlarda oluşan farklı renk tonlarını dağı ziyaret eden insanlar tarafından fotoğrafları çekilerek hatıra olarak saklanıyor. Havaların güzel olması ile birlikte dağa akın eden insanlar burada piknik yaparak doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.

OKSİJEN DEPOSU



Nebiyan Dağı'nda sonbaharda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Yüksekliği, tepesi ve ağaçları ile adeta insanlara oksijen deposu olan dağ, temiz hava almak isteyenlerin ilgi gösterdiği bir yer durumunda. Sonbahar mevsimin getirdiği ve yeşilin farklı tonlarının sergilendiği manzara ise doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi. Havasının ve manzaranın güzel olduğunu belirten vatandaşlar, Nebiyan Dağı’nı çok sevdiklerini, fırsat buldukça buraya geldiklerini ve eşsiz manzaranın tadını çıkarttıklarını söyledi.

19 MAYIS BARAJI



Dağın eteklerinde bulunan 19 Mayıs Baraj Gölü de bölgeye büyük güzellik katıyor. Tabiatın tüm renklerinin görüldüğü bölge ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bölgeye bir kere gelen vatandaşlar, ilk fırsatta tekrar gelmenin planlarını yapıyor.

(İHA)