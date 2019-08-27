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  3. Bursa'da iş yerinde çatışma çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'da iş yerinde çatışma çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'da iş yerinde çatışma çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

İnegöl ilçesinde araç kiralama iş yerinde çıkan çatışma sırasında yaralanan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Araç kiralama işi yapan Ahmet C'den (48) alacaklı oldukları iddia edilen Kerem A. (42) ve oğlu Kenan A. (18), bu kişinin Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'ndeki iş yerine gitti.

Kerem A. ve oğlu ile Ahmet C. ve oğlu Alper Can C. (24) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Çatışmada, Kerem ve Kenan A, Ahmet ve Alper Can C. ile silah seslerini duyarak gelen ve koluna mermi isabet eden büfe işletmecisi Yaşar A. yaralandı.

Sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alper Can C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kerem A. ve oğlu Kenan A, ilçedeki müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

(AA)

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