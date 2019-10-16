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Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınları olan tespit ettiği deprem, saat 10.28'de meydana geldi. Yerin 135.41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hissedildi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Kocaaliler köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

DHA

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