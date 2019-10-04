AVM'de 100 lira harcadı, mini servet kazandı

Şırnak'tan Diyarbakır'a tedavi için babasını getiren Mehmet Alkış, uzun süre Diyarbakır'da kaldı. Alışveriş yapmak için gittiği bir alışveriş merkezinde yaptığı 100 lira üstü alışverişte kazandığı hediye kuponuyla çekilişe katıldı. 100 lirayla çekilişe giren talihli 253 bin liralık son model otomobil kazandı.

Konuyla ilgili duygularını anlatan talihli Mehmet Alkış, rahatsızlanması nedeni ile babasını Dicle Üniversitesi Fakültesine getirdiğini söyledi. Alkış, "Burada bir ay gibi kaldık. Üst baş lazım oldu. Geldik AVM'den 349 Türk lirasıyla alışveriş yaptık. Oradaki, ‘görevliler bana bilet alın, çekiliş hakkınız var' dediler. Ağabeyim, ‘bizim işimiz var, fazla zamanımız yok. Boş işlerle uğraşma zaten çıkmaz' dedi. Bende ne olur ne olmaz diye gidip bir alayım dedim. Yanımda bulunsun. Ondan sonra aldım onu. Bir gün baktım, telefon geldi. Dediler ki, ‘Araba kazandınız' çok şaşırdım bende. Hiç haberim bile yoktu. Çekilişin yapıldığından bile haberim yoktu. Nasip kısmet bizde çok mutlu olduk. Hiç beklemiyordum, aklımın ucundan bile geçmiyordu. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Halkımız bizleri tercih etmeleri halinde bu şans onlara da doğacaktır”

AVM ailesi olarak öncelikli olarak Diyarbakır halkıyla bütünleşip en güzel şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden AVM'nin Genel Müdürü Kenan Çetin, “Tabi ki bu araba çekilişimizi kazanan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Alışverişini yaptı ve ödülünü kazandı. Diyarbakır'daki bütün halkımız bundan sonra yapacağımız hediyelerde, alışverişlerinde bizleri tercih etmeleri halinde zaten kendilerine de bu süreçte bu şans doğacaktır. Mehmet bey, buraya Şırnak'tan geldi. Şırnak'tan gelmesi özellikle babasının rahatsızlığı dolayısıyla, babasına çok ihtimam göstermesinden dolayı, babasının duasını aldığına inanıyoruz biz.

Dolayısıyla bugün biz burada arabayı vererek aslında bir baba duasının nasıl etkili olduğunu göstermek istedik. Baba duasını alan Mehmet Beyin, biz babasına göstermiş olduğu şefkatten dolayı da ayriyeten tebrik ediyoruz. Arabasını kazasız, belasız kullanmasını temenni ediyoruz. Bizleri tercih ettiği için kendisine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Talihli, arabasını aldıktan sonra Şırnak'a gitmek üzere yola çıktı.

(İHA)