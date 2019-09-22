Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durduruldu. Aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle metro seferleri durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ben Fero'nun eski mesleği sizi çok şaşırtacak!
Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Hayali Belgin Doruk
Ünlülerden Neslican paylaşımı
<p>Pastırmalı pankek tarifi için malzemeler:</p> <p>3 adet yumurta<br /> 1 tatlı kaşığı sarımsak

Pastırmalı Pankek Tarifi | #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Riva Deresi'nin yüzen evi! Herkesin ilgi odağı oldu

Nasıl yaptığını anlattı... 2 bin dolarla 27 ülke gezdi