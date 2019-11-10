Aşkı belgesele konu oldu! 50 yıldır bekliyor

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan Mehmet Orhan Turan, 54 yıldır sevdasından vazgeçmedi. 17 yaşındayken çeşme başında gördüğü kıza aşık olan Turan, başlık parasını denkleştiremeyince askere gitti. Döndüğünde sevdiğinin başkasıyla evlenip Mersin’e yerleştiğini öğrendi. Aldığı haberle gönül kapıları kapanan Turan, sevdiğini ilk gördüğü yer olan çeşme başına bir baraka yaptı ve orada yaşamaya başladı. Bugün 71 yaşında olan Turan’ın hayatı genç yönetmen Hasan Ete tarafından “Meftun (Devoted-2017)” adıyla belgeselleştirildi.Film, 68. Berlin Uluslararası Film Festivali ve 71. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'den kısalar kataloğuna dahil edildi. “filMeftun” şimdi de Seattle Türk Film Festivali “Humans of Anatolia” projesi kapsamında ilk olarak Amerika’da daha sonra farklı ülkelerde izleyiciyle buluşacak. Turan hikayesini Yeni Şafak’a şöyle anlattı:

YILLARDIR BEKLİYORUM

“17 yaşındayken onu çeşmenin başında gördüm. Vuruldum. Babam köyün muhtarıydı. Hemen onların evine gönderdim. Babası sevdiğim kız için benden başlık parası olarak 175 bin lira istedi. O zamanların iki araba parası. 1968’de askere İstanbul’a gittim. Geldiğimde kızı başkasıyla evlendirmişler. Mersin’e gitmiş. Memleketimde duramadım. İstanbul’a çalışmaya gittim. Babam dönmem için çok ısrar edince geri geldim. Köyüme, çeşmenin başına döndüm. Bu kulübede onun geleceği günü 54 yıldır bekliyorum. Hasan da geldi, film yapmak istediğini söyledi. Seve seve razı oldum. Başlık parası nice sevenin önünde engel. Bizim hikayemizin kalıcı olmasını istedim” dedi. Yönetmen Hasan Ete de Türkiye’de ve uluslararası birçok festivalde filminin gösterildiğini söyledi.

HAYRANLARI VAR



Ete, “Üniversitedeyken Ağrılı bir arkadaşımdan dinlediğim hikayeyi projeleştirdim. Ağustos ayında gittim Mehmet Turhan ile tanıştım. Eylül 2016’da çekimlerine başladık. Tamamen öğrenci harçlıklarıyla yola çıktık. Dünyada Meftun’un fanları oldu. Yabancılar bana ‘Bu hikaye gerçek mi?’ diye mesajlar atıyor” şeklinde konuştu. Ete, “Belgesel 2017 Saraybosna’da düzenlenen Sarajevo Youth Film Festivali’nde finalist oldu. Kanada, Fransa, Almanya ve Amerika’da gösterildi ve finalistlikler aldı. 71. Cannes Film Festivali ve 68.Berlin Film Festivali Avrupa Film Pazarı Türkiye’den kısa film seçkisine dahil edildi. Yakın zamanda Meftun, Seattle Türk Film Festivali’nin oluşturmuş olduğu ‘Humans Of Anatolia’ projesi kapsamında ilk olarak Amerika’nın birçok bölgesinde daha sonra ise farklı ülkelerde izleyici ile buluşacak” dedi.



YENİ ŞAFAK