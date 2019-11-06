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  3. Antalya'da şaşırtan keşif! Tehlikeli kara büyü bulundu

Antalya'da şaşırtan keşif! Tehlikeli kara büyü bulundu

Antalya'da şaşırtan keşif! Tehlikeli kara büyü bulundu

Antalya'daki Myra Antik Kenti ve limanı Andriake'de yürütülen kazı çalışmalarında, Anadolu'da daha önce eşine rastlanmamış, kurşun kapta kara büyü olduğu tahmin edilen obje bulundu.

Antalya'da Myra Antik Kenti'ndeki Andriake'de, içinde kurşundan zarf saklanan ve dört yerinden delinerek, bronz telle sıkıca dikilen kurşun kap bulundu. Kap, x ışınlarını geçirmiyor. 

Henüz içi görülemeyen kurşun kabın, ebediyen açılmamak üzere yapıldığı ve tehlikeli bir kara büyü sakladığı tahmin ediliyor.

Andriake'deki kazı çalışmalarını 2009 yılından bu yana yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, 2019 kazılarında heyecan verici ve şaşırtıcı kurşun bir obje bulduklarını söyledi.

Anadolu'da yapılan kazı çalışmalarında büyü ve tılsımla ilgili bazı bulguların ortaya çıktığını ancak Myra Andriake’de bulunan kurşun kabın benzerinin olmadığını belirten Çevik, şöyle konuştu:

"Kurşun kabın içinde, yine kurşundan bir zarf saklanmış. Bu kurşun kap, dört yerinden delinerek bronz telle sıkıca dikilmiş. Zarar göreceği için açamıyoruz. Bu nedenle içi henüz görülemiyor. Ebediyen açılmamak üzere yapıldığı anlaşılan bu ünik objenin, tehlikeli bir kara büyü sakladığını, kurşun zarfın görünmeyen iç yüzünde ise bir yazı olması gerektiğini düşünüyoruz."

Prof. Dr. Çevik, antik toplumlarda farklı inançlar bulunduğunu ve dinin sosyal hayatta çok egemen olduğunu söyledi.

(DHA)


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