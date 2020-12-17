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17 Aralık 2020 Perşembe 10:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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