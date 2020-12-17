17 Aralık 2020 Perşembe 10:45 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 17.12.2020, 10:19:14 TSİ
Enlem : 34.8900 N
Boylam : 23.5610 E
Derinlik : 12.00 km
Detay : https://t.co/MFBLShpoRf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi