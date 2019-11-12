1 kilometre böyle gittiler... Bursa'da tehlikeli yolculuk
Bursa'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbeyi Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin arkasına koşarak tutunan yaşları 6 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun, tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Yaklaşık 1 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdüren çocuklar, kamyonet sürücüsünün durumu fark ederek yavaşlaması sonrası kamyonetten inerek kaçtı.
(DHA)