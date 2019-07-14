Son dakika... Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA