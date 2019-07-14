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  3. Son dakika... Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA

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