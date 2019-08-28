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  3. Emine Bulut'u öldüren katilin duruşma tarihi belli oldu

Emine Bulut'u öldüren katilin duruşma tarihi belli oldu

Emine Bulut'u öldüren katilin duruşma tarihi belli oldu

Kırıkkale'de çocuğunun gözleri önünde eski karısı Emine Bulut'u öldüren zanlının ilk duruşuma tarihi 9 Ekim Çarşamba günü olarak belirlendi.

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin gözleri önünde eski eşi Emine Bulut'u (38) bıçaklayarak vahşice öldüren Fedai V. (43), 9 Ekim Çarşamba günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinden davaya müdahil olmak isteyen avukatlar mahkemeye başvuru yaptı.

Mahkeme sürecinde Fedai V.'nin bir avukatı olmazsa ilgili mevzuat gereği bir avukatın tayin edileceği öğrenildi.

Fedai V., geçen Pazartesi günü tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilmişti.

İHA

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