Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da şiddetli deprem!

Gelen son dakika haberine göre, Malatya'da şiddetli deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem 6.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD DUYURDU

Büyüklük 4.7 (Mw)

Yer Malatya - Pütürge

Tarih 27/11/2020 - 11:27:54 (TS)

Enlem 38.2083 (K)

Boylam 38.6063 (D)

Derinlik 6.94 (KM)