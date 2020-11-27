27 Kasım 2020 Cuma 11:42 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da şiddetli deprem!
Gelen son dakika haberine göre, Malatya'da şiddetli deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi...
Gelen son dakika haberine göre, Malatya'da şiddetli deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem 6.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD DUYURDU
Büyüklük 4.7 (Mw)
Yer Malatya - Pütürge
Tarih 27/11/2020 - 11:27:54 (TS)
Enlem 38.2083 (K)
Boylam 38.6063 (D)
Derinlik 6.94 (KM)