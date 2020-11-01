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01 Kasım 2020 Pazar 10:56 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri: Kuşadası'nda deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri: Kuşadası'nda deprem mi oldu"

Aydın Kuşadası Körfezi'nde 17.62 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 30 Ekim İzmir depreminin üzerinden 1.5 günlük sürenin geçmesi ile artçı depremler de devam ediyor. İşte Kandilli, AFAD son depremler listesi...

Kandilli, AFAD son depremler listesi yoğun olarak araştırılıyor. Aydın Kuşadası Körfezi'nde 17.62 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 30 Ekim İzmir depreminin üzerinden 1.5 günlük sürenin geçmesi ile artçı depremler de devam ediyor.

KUŞADASI'NDA DEPREM

Büyüklük 4.5 (ML)

Yer Kusadasi Korfezi, 17.62 km. Kusadasi (Aydin)

Tarih 01/11/2020 - 10:05:13 (TS)

Enlem 37.8516 (K)

Boylam 27.0101 (D)

Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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