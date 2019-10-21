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  3. Son dakika deprem haberleri: 21 Ekim Kandilli Rasathanesi İstanbul son deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri: 21 Ekim Kandilli Rasathanesi İstanbul son deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri: 21 Ekim Kandilli Rasathanesi İstanbul son deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da geçtiğimiz ay meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremden sonra vatandaşlar her gün deprem haberlerini araştırıyor. İstanbul'da deprem mi oldu? merak ediliyor. 21 Ekim tarihinde saat 08:39 sıralarında 3.0 şiddetinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 21 Ekim Kandilli Rasathanesi İstanbul son deprem haberleri için haberimizi okuyabilirsiniz..

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Eylül ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından her gün Kandilli deprem haberleri okunuyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri sitesinde yayınlıyor. İstanbul'da deprem mi oldu? merak ediliyor.  21 Ekim Kandilli Rasathanesi İstanbul son deprem haberleri için haberimizi okuyabilirsiniz.. 

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EGE DENİZİ'NDE DEPREM..

21 Ekim tarihinde saat 08:39 sıralarında 3.0 şiddetinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.0 kilometre olarak belirlendi.

GİRİT ADASI AÇIKLARINDA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM..

21 Ekim tarihinde saat 03:42 sıralarında 3.4 şiddetinde Girit Adası açıklarında (AKdeniz) deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

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