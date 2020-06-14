Bingöl depremi kaç şiddetinde? Bingöl'de deprem mi oldu?

Gelen son dakika bilgisine göre Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Konu üzerine vatandaşlar, Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl depremi kaç şiddetinde? soruların yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı alınan verilere göre depremin merkezi Bingöl'e bağlı Karlıova ilçesinde oluştuğu belirtildi. Detaylar haberimizde.

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı göre Bimgöl'de 5,7 şiddetinden deprem meydana geldiği belirtildi. . Deprem çevre illerden de hissedildi.

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SÜLEYMAN SOYLU’DA AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Soylu şu deprem hakkında şu açıklamalara yer verdi;

'Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.' şeklinde konuştu.