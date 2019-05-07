Son dakika... Beylikdüzü'nde toprak kayması

Beylikdüzü’nde inşaat çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Beline kadar toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarılarak, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü Saygın Mahallesi’nde bir inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında yaşanan toprak kaymasında, inşaatta çalışan Hamza Eyice beline kadar toprağın altında kaldı .İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarına inşaat işçileri de katıldı. Eyice, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Eyice, tedavi edilmek üzere Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.