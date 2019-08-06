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  3. Son dakika... Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Son dakika... Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Son dakika... Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu sahilinden serinlemek için denize giren Caner Şanlı ile Mustafa Özyurt boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtardı, ancak Mustafa Özyurt gözden kayboldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı. Deniz yüzeyinde botlarla, deniz altında da dalgıçlar tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bu arada olay yerine gelen Özyurt'un yakınları fenalık geçirdi. 

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