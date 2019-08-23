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  3. Son dakika... Beşiktaş'ta denize giren kişi boğuldu

Son dakika... Beşiktaş'ta denize giren kişi boğuldu

Son dakika... Beşiktaş'ta denize giren kişi boğuldu

İstanbul Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişinin cesedine ulaşıldı.

Beşiktaş İskelesi'nde Bayram D. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı giysilerini çıkarıp denize girdi.

Bir süre sonra Bayram D. ile arkadaşının yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan Bayram D'nin bulunması için kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonunda Bayram D'nin bulunan cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Ajanslar

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