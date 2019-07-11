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  3. Bakırköy'de aynı noktada 2 kaza! Cadde trafiğe kapandı

Bakırköy'de aynı noktada 2 kaza! Cadde trafiğe kapandı

Bakırköy'de aynı noktada 2 kaza! Cadde trafiğe kapandı

Bakırköy'de alt geçit girişinde ve içerisinde meydana gelene iki farklı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazalar nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Yeşilköy Havuzlu Kavşak alt geçidi Florya yönünde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Bu sırada tünel girişinde de iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Her iki kaza nedeniyle tünel Florya istikametinde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazalar  sebebiyle trafikte yoğunluk oluşurken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine sevk edilen çekiciler yardımıyla kaldırıldı. 

(DHA)

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