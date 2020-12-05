05 Aralık 2020 Cumartesi 16:01 | Son Güncelleme:
Son dakika Antalya'da deprem oldu! Antalya depremi kaç şiddetinde?
Son dakika Antalya'da deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce twit atıldı. Detaylar geliyor...
Son dakika Antalya'da deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce twit atıldı.
SON DAKİKA ANTALYA'DA DEPREM
AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Akdeniz, 38.52 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 05.12.2020, 15:44:42 TSİ
Enlem : 36.0906 N
Boylam : 31.9041 E
Derinlik : 77.58 km