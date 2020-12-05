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  • Son dakika Antalya'da deprem oldu! Antalya depremi kaç şiddetinde?
05 Aralık 2020 Cumartesi 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika Antalya'da deprem oldu! Antalya depremi kaç şiddetinde?

Son dakika Antalya'da deprem oldu! Antalya depremi kaç şiddetinde"

Son dakika Antalya'da deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce twit atıldı. Detaylar geliyor...

Son dakika Antalya'da deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce twit atıldı.

SON DAKİKA ANTALYA'DA DEPREM

AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklük : 5.2 (Mw)

Yer : Akdeniz, 38.52 km. Gazipasa (Antalya)

Tarih-Saat : 05.12.2020, 15:44:42 TSİ

Enlem : 36.0906 N

Boylam : 31.9041 E

Derinlik : 77.58 km

<p>Akşam TV WhatsApp hattı: 0530 708 54 44</p>

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