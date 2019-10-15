Son dakika af haberleri: 2019 yılında af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?
Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Af yasası ve ceza indirimi yapılacak mı? TBMM Genel Kurulunda bu hafta, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren yargı reform paketinin ilki olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek. Haberimiz içerisinden af ve ceza indirimi ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
Son dakika af haberleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili bir soru sorulmasının ardından Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili son dakika açıklamalarını öğrenebilirsiniz.
SON DAKİKA AF HABERLERİ
AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı.
"Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.
YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.
Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.
38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.
5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre avukatlara yeşil pasaport, avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.
Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.