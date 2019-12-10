Sömelek Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sömelek Köftesi tarifi ve yapılışı...

Sömelek Köftesi nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor.Gelinim Mutfakta programının 10 Aralık 2019 Salı günü yayınlanan 412. Bölümünde yarışmacıları "Sömelek Köfte" tarifi yapıyor. Sömelek Köftesi nasıl yapılır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SÖMELEK KÖFTE

1,5 su bardağı ince bulgur(çiğ köftelik)

yarım çay bardağı irmik

300 gr yağsız kıyma

1 tatlı kaşığı pul biber

1,5 çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri İçin:

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

YAPILIŞI:

Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin.

İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kıymalı harçtan serçe parmağı kalınlığında köfteler hazırlayın.

Kaynayan suyun içerisinde köfteleri yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.

Pişen köfteleri kaynayan suyun içerisinden alın.

Geniş bir tavada tereyağı, sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber ve kuru naneyi kızdırın.

Sömelek köfteleri kızdırdığınız yağın içerisine atın ve bir iki kere çevirdikten sonra ocaktan alın.

Servis tabağına aktardığınız köftelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve tavada kalan tereyağından biraz gezdirin.