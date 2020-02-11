Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0364
  • 6,5913
  • 303.994
  • 118095
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şoke eden görüntüler! Birbirlerini para ile dövmüşler

Şoke eden görüntüler! Birbirlerini para ile dövmüşler

Şoke eden görüntüler! Birbirlerini para ile dövmüşler

Adana'da yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp lüks villalarda yaşayan çete üyesi 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek ve son model araçlar satın alarak harcadıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca bir görüntüde bir zanlı vatandaştan dolandırdığı para ile arkadaşının kafasına şaka ile vuruyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı.

Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu.

AVUKAT YALANI İLE KORKUTMUŞLAR

Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Paralarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan çete üyelerinin, para yatıran mağdurları avukat rolüne girip, "Bu parayı ödemezsen devlet senin yasa dışı bahis oynama suçundan peşine düşer" diyerek korkuttukları öğrenildi.

VİLLALAR KİRALAMIŞLAR

Yakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi. Ayrıca bir zanlının vatandaştan dolandırdığı para ile arkadaşının kafasına şaka ile vurduğu görüntü de ortaya çıktı. Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

 


Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!
Demet Akalın alay konusu oldu
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ´KAPAN-1´ opera

PKK´lı Teröristlerin Kullandığı Sığınakta Lav Silahı Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

Sultan II. Abdülhamid ile ilgili bilinmeyenler… Neden fotoğraf arşivi tuttu?