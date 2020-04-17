Sokakta maske takmak zorunlu mu? Maske takmak nerelerde zorunlu?

Koronavirüs salgını nedeni ile alınan önlemler yoğunlaşıyor. Bu kapsamda bazı kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Ayrıca hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar hafta sonundan önce ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe çıkmak istiyor. Sokakta yürürken maske takmanın zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. "Sokakta maske takmak zorunlu mu?" sorusunun yanıtı haberimizde..

SOKAKTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak." denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek." ifadeleri kullanıldı.

MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?

Maske takmanın zorunlu olduğu yerler arasında marketler, pazarlar, sağlık kuruluşları, toplu olarak çalışılan iş yerleri yer alıyor.

Ayrıca il ve ilçelerde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmiyor, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri gerekiyor.

Ayrıca kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.