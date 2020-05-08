Sokakta maske takmak zorunlu mu? Dışarıda maske takmak zorunlu mu? İşte yanıtı

Normalleşme planı çerçevesinde 11 Mayıs'ta berberler, kuaförler, güzellik salonları, AVM'ler ve mağazalar açılacak. Koronavirüsle mücadelede başlayan ikinci dönemde tedbirlere sıkı sıkı tutunmak ve sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Pazartesi günü itibari ile hayatın bir adım daha normalleşmesi ile vatandaşlar "Sokakta maske takmak zorunlu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

SOKAKTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı. Dolayısı ile sokakta maske takılması virüsten korunmak için önem taşıyor.

MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?

Maske takmak 11 Mayıs itibari ile açılan yerlerde gerekecek. Maske takmanın zorunlu olduğu yerler arasında marketler, pazarlar, sağlık kuruluşları, toplu olarak çalışılan iş yerleri yer alıyor.

Ayrıca il ve ilçelerde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmiyor, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri gerekiyor.

Ayrıca kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca, şu anda; koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerinde olunduğunu vurgulayarak, bu ikinci dönemde başarının yine bazı koşullara bağlı olduğunu, tedbir almanın, tedbirlere uymanın başarının garantisi olduğunu söyledi.

Virüsü taşıyan insanların tamamının, hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmenin de büyük yanılgı olduğuna işaret eden Koca, “Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Eviniz, virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Bu gerçek, elbette, virüse karşı mücadele ederek kazandığımız serbestliklerden vazgeçmek anlamına gelmez. Özgür ama kontrollü olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de salgının mevcut şartlarda kontrol altına alındığını, mayıs ayına kıyasla hazirana ilişkin öngörülerin daha somut olacağını belirten Koca, “Risk, varlığını daha uzun süre sürdürecek. 2020 öncesi anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Bugüne kadar her ne kadar ‘normale dönüş’ ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz, ‘yeni hayatın normalleri’ni oluşturuyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacak. Bence tüm yeni gelişmelere esas teşkil edecek ana fikir de budur” şeklinde konuştu.

Kontrollü sosyal hayat

Koronavirüs ile mücadelenin ikinci döneminde hedefin hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemek olduğunu dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mücadelemiz için fikir verecek bu isim ‘Kontrollü Sosyal Hayat’tır. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Virüse karşı mücadelede bu yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimdir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.”