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30 Eylül 2020 Çarşamba 23:38 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında tecavüz girişimi

Sokak ortasında tecavüz girişimi
DHA

İzmir Buca'da 24 Eylül'de işten çıkıp yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan'ın tacizine uğradı.

İddiaya göre genç kızın eteğini kaldırıp elle cinsel saldırıda bulunan şahıs, kendisine karşı koyan Tutka’yı darp etti. Çevredekiler kızın çığlıklarını duyup yardıma koştu. Tutka hastaneye kaldırılırken, Çoğalan da kısa sürede yakalandı. Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheli, mahkemece tutuklandı. 

HEM DARP HEM TACİZ EDİYORDU

Artık sokakta yürümeye korkan Dilan Tutka, dehşet anlarını şöyle anlattı: “Arkamdan gelip saldırdı. Elbiselerimi yırtmaya çalıştı. Can havliyle vurdum, avazım çıktığı kadar bağırdım. Hem dövüp hem taciz ediyordu.”

<p>Editör: Ayşe Tunalı <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr&nb

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