Sokak ortasında tecavüz girişimi

İddiaya göre genç kızın eteğini kaldırıp elle cinsel saldırıda bulunan şahıs, kendisine karşı koyan Tutka’yı darp etti. Çevredekiler kızın çığlıklarını duyup yardıma koştu. Tutka hastaneye kaldırılırken, Çoğalan da kısa sürede yakalandı. Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

HEM DARP HEM TACİZ EDİYORDU



Artık sokakta yürümeye korkan Dilan Tutka, dehşet anlarını şöyle anlattı: “Arkamdan gelip saldırdı. Elbiselerimi yırtmaya çalıştı. Can havliyle vurdum, avazım çıktığı kadar bağırdım. Hem dövüp hem taciz ediyordu.”