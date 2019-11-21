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  3. Sokak ortasında ölü bulundu! Duvardaki yazı şaşkına çevirdi

Sokak ortasında ölü bulundu! Duvardaki yazı şaşkına çevirdi

Sokak ortasında ölü bulundu! Duvardaki yazı şaşkına çevirdi

Adana'da Fahrettin Aydın (55) üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)


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