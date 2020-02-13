Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0417
  • 6,5555
  • 306.614
  • 120541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Beylikdüzü’nde sokak ortasında bir kişiye ve aracına silahlı saldırı

Beylikdüzü’nde sokak ortasında bir kişiye ve aracına silahlı saldırı

Beylikdüzü’nde sokak ortasında bir kişiye ve aracına silahlı saldırı

Beylikdüzü’nde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği şahıslar silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs aracıyla olay yerinden kaçmak isterken, saldırganlar bu defa aracı kurşunladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunların hedefi olan genç, bacağından vurularak yere yığıldı.

Acı içinde kıvranan yaralı genç, kaçmaya çalıştığı sırada saldırganlar bu defa aracı kurşunladı. Olayın ardından saldırganlar lüks bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı bularak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA


Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
<p>Apple´daki yeni bulduğu bu açığın, 2015 yılında bulduğu açıkla benzer olduğun aktaran Çayan Temel

Apple´ın Açığını Buldu, Aldığı 2 Bin Lira Ödülü Depremzedelere Bağışladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Koronavirüsün çaresini bu mağarada arıyorlar