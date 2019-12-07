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  3. Sokak ortasında akılalmaz cinayet! Saniye saniye görüntülendi

Sokak ortasında akılalmaz cinayet! Saniye saniye görüntülendi

Sokak ortasında akılalmaz cinayet! Saniye saniye görüntülendi

Batman’da bir kişinin önünde yürüdüğü şahsa kurşun yağdırıp öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

 Batman'da dün öğleden sonra 40 yaşındaki Rıfat Bilici, yolda yürüdüğü sırada arkasından ilerleyen M.B.'nin silahlı saldırısına uğramış, başına isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Rıfat Bilici'nin vurulma anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlı M.B'nin güvenlik kameralarında Rıfat Bilici'nin arkasından yaklaşarak başına ateş ettiği görülüyor.

Olay sonrası gözaltına alınan zanlı M.B.'nin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

(İHA)


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