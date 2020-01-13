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Sokak kedilerinin 'sevgi' melekleri

Sokak kedilerinin 'sevgi' melekleri

Sivas Çocuk Evleri’nde yaşayan çocuklar, sokak kediler için 16 kulübe yaptı. Kulübeler hayvan sevgisini aşılamak için kreşlere hediye edildi.

Yelda GÖKDAĞ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivas Sevgi Evleri’nde kalan çocukların Kedi Evi projesini AKŞAM’la paylaştı. 7-18 yaş çocukların dahil edildiği projede ilk etapta 16 kedi evi yapıldı. Kulübeler, kreş ve gündüz bakım evlerine hediye edilerek hayvan sevgisi ve merhamet duygularının gelişmesi hedeflendi. S.N., sokak hayvanları için fedakarlık yapmanın güzel olduğunu ifade ederken, Y.T. ise sosyal sorumluluk kazandığını belirtti. 

KUŞ EVİ SIRADA

Çocukların Kuş Evleri Yapımı Projesi’ne de başlayacağı, meskun mahal dışıdaki hayvanlara da yiyecek dağıtacağı kaydedildi. 


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