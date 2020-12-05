Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu (5-6 Aralık) kargolar açık mı?

Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışacak mı, açık soruları gündemde yer alana konulardan oldu. Dün akşam başlayan sokağa çıkma yasağı Türkiye'de pazartesi sabahına kadar devam edecek. Bu sırada kargo bekleyen vatandaşlar bulunuyor. Kargoların çalışıp çalışmadığına yanıt İçişleri Bakanlığı'nın Kabine Toplantısı sonrası yayımladığı genelgede verildi. Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Bugün ve yarın kargolar açık mı, kapalı mı?

SOKOĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağı açıklandı. Buna göre genelgede kargocularında içine yer aldığı bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR NELER?

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile

belirlenecektir),