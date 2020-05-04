Sokağa çıkma yasağına karşı şaşırtan taktikler! 3 günlük kumar kampına girmişler

SONER KAN



Adana’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynandığı belirlenen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 işyerine baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 34 kişiye ‘kumar oynamak’, ‘sokağa çıkma yasağını ihlal’ ve ‘sosyal mesafe kuralına uymama’ suçlarından toplam 101 bin 794 lira ceza kesildi.

SINIRSIZ İÇKİ VE YEMEK



Ev ve işyerlerini kumarhaneye dönüştüren şüphelilerin, oyun başına % 25 komisyon alıp günlük 5 bin lira kazanç sağladıkları tespit edildi. Sınırsız alkol ve yemek ikramı yapılan bazı müşterilerin de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde söz konusu mekanlarda kampa girdiği, gece yarılarına kadar bahis oynayıp, ekstra ücret ödeyerek ikametlerde kaldıkları belirlendi.

TERZİDE GECE PARTİ



Özcan S.’ye ait kahvehanenin girişinin kapatılmasına rağmen, arka tarafında gizli bir geçit oluşturulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan terzi Orhan Ö.’nün ise gündüz virüse karşı maske ve tulum üretip gece de kumar partisi düzenlediği saptandı.

GÜN YAPIYORDUK



Suçüstü yakalanan bir kadın şüpheli, “Altın günü yapıyorduk” dedi.