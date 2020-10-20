Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar gelecek mi?

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs kış önlemleri görüşülmeye başlandı. Vaka sayılarındaki artış sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamaları yeniden gündeme taşıdı. 15 günlük vaka gözlemi neticesinde sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar uygulamaya taşınabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye'de salgına yönelik alınan önlemler yeniden değerlendirmeye alındı. Koronavirüs salgınında kış önlemleri görüşülmeye başlandı. Özellikle son günlerde artış gösteren vaka sayıları kısıtlamaların gerekliliğine işaret ediyor.

Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte salgının gidişatı incelenecek ve yapılacak olan düzenlemeler buna göre belirlenecek. Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

YASAKLAR GELECEK Mİ?

Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak. Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.

Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyulması olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için düşünülüyor.