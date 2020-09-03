Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 5-6 Eylül (hafta sonu) sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış, yeni önlemleri ve kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Salgının yoğun yaşandığı dönemde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması sürdürülüyordu. Normalleşme sürecinden sonra, sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Pazar günü yapılacak olan KPSS için 5-6 Eylül tarihlerinde herhangi bir kısıtlamanın olup olmayacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

5-6 EYLÜL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Adaylar 6 Eylül Pazar günü KPSS'ye girecekler. Daha önce LGS ve YKS sınavlarında sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilmişti. 5-6 Eylül tarihlerinde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı noktasında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

"ÜLKE GENELİNDE DURUM KONTROL ALTINDA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının seyrine ilişkin, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardıklarını ifade eden Koca, Konya'da kısmen kontrol altına alındığını, Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirtti.

Bakan Koca, virüsün gücünü kaybetmediğini vurgulayarak, "Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik." dedi.

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu ifade eden Koca, yöntemlerde benzerlik olsa da her ülkenin kendi mücadelesini kendi şartlarında verdiğini kaydetti.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun bu dönemde karar süreçlerinde rehberlik yaptığına işaret ederek, "Araştırma ve görüşleriyle bazen tavsiye, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Ülke olarak aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. Görev alan tüm bilim adamlarımıza müteşekkirim." ifadesini kullandı.