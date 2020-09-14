Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı normalleşme sürecinden sonra kaldırılmıştı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen sona ererken 65 yaş üstü için kısıtlamalar esnetilmişti. Artan vaka sayıları özellikle il bazında yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Sokağa çıkma yasağı uygulamaları yeniden gündemde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Korona virüsü salgınında yoğun günlerin yaşandığı dönem sokağa çıkma yasağı uygulaması sürdürülüyordu. Normalleşme döneminden sonra kısıtlamalar kaldırıldı.

Son günlerde artan vaka sayıları sokağa çıkma yasağı konusunda yeniden düzenlemeleri zorunlu kılmaya başladı. Fakat bu kez il bazında düzenlemeler görüşülüyor.

Türkiye geneli sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise -özellikle hafta sonları için- herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Mevcut durumda söz konusu bir uygulama görünmüyor.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Salgın tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamaları da yeniden düzenlenmişti. 20 yaş altı kısıtlamalar tamamen kaldırılırken, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı saatleri epey daraltılmıştı.

Türkiye genelinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı şu an için gündemde gözükmüyor. Ancak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları bazı illerde uygulamaya konulmaya başladı, kısıtlama saatleri belirlendi.

Bulunduğunuz ilin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını incelemeniz ve valilik sayfasını ziyaret ederek duyuruları takip etmeniz bu konuda doğru bilgilendirmeyi sağlayacaktır.